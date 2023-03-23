Automobilismo: attestato di merito sportivo per Luca Fersini

Il campione italiano di slalom ricevuto dalla sindaca Frontini

23/03/2023 - 12:49



VITERBO - Automobilismo, attestato di merito sportivo per Luca Fersini, campione italiano di slalom Gruppo RS Plus 2021. A conferirlo è stata recentemente la sindaca Chiara Frontini insieme al consigliere comunale Federico Tonnicchi.

Ottimi i risultati portati a casa dal campione viterbese. Delle dieci tappe del campionato italiano del 2021, Luca Fersini ha partecipato a sei, conquistando il terzo posto a Novara di Sicilia, il secondo posto allo slalom dei Trulli a Monopoli e quattro vittorie tra lo slalom di Campobasso, di Favale Castello in Liguria, Roccadaspide in Campania e Melfi.

'Uno sport molto impegnativo che richiede una grande attenzione e un grande impegno – ha sottolineato la sindaca Frontini durante la consegna dell'attestato di merito nella sala Regia di Palazzo dei Priori -. Una specialità del mondo sportivo automobilistico in cui viene abbinata sia la velocità che l'abilità'. La classifica finale tiene infatti conto sia dei tempi di percorrenza che delle penalità attribuite per l'abbattimento o lo spostamento degli ostacoli presenti lungo il percorso. 'Complimenti al nostro campione italiano Luca Fersini per gli ottimi risultati conquistati', ha concluso la sindaca.