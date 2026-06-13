Aurora Viterbo, conferma Lucci e tre nuovi innesti tra squadra e staff

Il capitano resta in gialloblù, mentre arrivano Giannini e Martinozzi a rinforzare il gruppo. Nel team tecnico entra Menichetti come preparatore dei portieri

13/06/2026 - 12:10



VITERBO - L'Aurora Viterbo comunica la conferma di Michele Lucci e l'ingresso in rosa di Francesco Giannini e Vincenzo Martinozzi in vista della nuova stagione sportiva. Contestualmente, la società ufficializza anche l'arrivo di Daniele Menichetti nel ruolo di preparatore dei portieri.

Michele Lucci, centrocampista classe 1986, capitano gialloblù, resta all'Aurora Viterbo. Una conferma importante per esperienza, appartenenza e conoscenza dell'ambiente. Lucci veste la maglia dell'Aurora dal 2023, quando la società portava il nome di Aurora Querciaiola.

Francesco Giannini, centrocampista classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Pilastro, per poi proseguire il proprio percorso con la Viterbese. Dalla formazione Under 19 è poi approdato al Montefiascone, dove ha maturato esperienza nei campionati di Promozione e Prima Categoria.

'Ho accettato con convinzione il progetto dell'Aurora Viterbo e arrivo con grande voglia di mettermi a disposizione del gruppo', ha dichiarato Giannini.

Vincenzo Martinozzi, esterno d'attacco classe 2006, arriva dopo un percorso iniziato nelle giovanili della Viterbese. Nel suo cammino anche l'esperienza in Eccellenza Lazio con la Favl Cimini Viterbo, prima delle successive parentesi con Sorianese e Capranica.

Nel nuovo staff tecnico entra inoltre Daniele Menichetti, preparatore dei portieri con esperienze maturate tra settore giovanile e prime squadre. Nel suo percorso anche il settore giovanile della Viterbese e lo staff dell'Orvieto FC femminile, con cui ha condiviso la stagione culminata nella vittoria del campionato di Eccellenza umbra e nella promozione in Serie C nel 2021/2022. Nella scorsa stagione ha lavorato fino a dicembre con il Fanello, nel campionato di Promozione umbra.

La società augura a Michele Lucci, Francesco Giannini, Vincenzo Martinozzi e Daniele Menichetti buon lavoro e tante soddisfazioni con la maglia dell'Aurora Viterbo.