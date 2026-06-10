VITERBO - L’Aurora Viterbo prosegue il lavoro di costruzione della rosa in vista della prossima stagione sportiva in Prima Categoria Lazio, e comunica la conferma di Edoardo Cavaliere, Gianlorenzo Bernini e Andrea Barlozzetti.
Tre permanenze che arrivano dopo quelle di Mirko Cisterna e Lorenzo Cancelli, ufficializzate nella giornata di ieri, e che confermano la volontà del club gialloblù di dare continuità al gruppo, valorizzando profili già inseriti nel percorso tecnico della società.
Edoardo Cavaliere, portiere classe 2002, continuerà a difendere la porta dell’Aurora Viterbo. Restano in gialloblù anche Gianlorenzo Bernini e Andrea Barlozzetti, entrambi centrocampisti classe 2005. Due giovani sui quali la società intende proseguire il percorso avviato, con l’obiettivo di consolidarne la crescita all’interno di un gruppo che sta prendendo forma in vista della nuova stagione.
La società augura a Cavaliere, Bernini e Barlozzetti una stagione positiva e ricca di successi con la maglia gialloblù.