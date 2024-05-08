Augusto Ciarrocchi nuovo presidente di Confindustria ceramica

L'imprenditore è stato designato dal consiglio generale per il biennio 2024  2026

08/05/2024 - 07:02



CIVITA CASTELLANA - (A.S.) L'imprenditore civitonico Augusto Ciarrocchi è stato designato dal consiglio generale di Confindustria ceramica presidente dell'associazione per il biennio 2024 – 2026. La notizia è stata divulgata nel pomeriggio di ieri, in seguito alla consultazione della commissione di designazione con le imprese associate, e si è diffusa velocemente nella città della ceramica, dove l'imprenditore amministra la ceramica Flaminia.

L'elezione del presidente avverrà in occasione dell'assemblea associativa, in programma il 12 giugno a Sassuolo, unitamente alla nuova squadra di presidenza, composta dai vicepresidenti Vittorio Borelli, Luigi Di Carlantonio, Giorgio Romani, Alberto Selmi e Graziano Verdi. Ciarrocchi succede a Giovanni Savorani.

'Ringrazio vivamente tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato nell'affidarmi un incarico di grande prestigio, ma di altrettanta responsabilità – ha dichiarato Ciarrocchi –. La nostra associazione ha dimostrato in questi anni come l'impegno comune e la partecipazione delle aziende sia capace di produrre risultati rilevanti per l'industria della ceramica italiana, in un contesto internazionale sempre più competitivo. Assicuro il mio massimo impegno affinchè si continui su questa linea.

Augusto Ciarrocchi nasce a Civita Castellana nel 1960. Dopo la laurea in giurisprudenza all'università di Perugia fa pratica forense per un quadriennio. Nel 1986 entra nel consiglio di amministrazione di Ceramica Flaminia, dove nel 1990 ricopre il ruolo di responsabile dell'area legale e amministrativa, diventando nell'aprile del 1999 amministratore delegato e, dal settembre dello stesso anno, presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale.

Dal 1994 è membro del consiglio di amministrazione del centro Ceramica di Civita Castellana - di cui ha ricoperto la carica di presidente per 11 anni, sino al 2019 –, ed è stato consigliere del Consorzio provinciale Tuscia Energia nel quadriennio 2000 – 2004. In ambito confindustriale è stato presidente della sezione Ceramica di Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (2012 – 2020) e membro del comitato tecnico per la Tutela del Made in Italy e lotta alla contraffazione di Confindustria (2012 – 2019); dal 2018 è Vicepresidente di Confindustria Ceramica, riconfermato nel biennio successivo. Faenza Editrice lo ha premiato quale 'Industriale dell'anno 2006 per il settore sanitari'.

E' stato anche autore di quattro libri sulla storia di Civita Castellana, l'ultimo dal titolo 'L'industria della ceramica a Civita Castellana'

L'azienda che dirige è stata fondata nel 1955. Attualmente applica i più alti standard tecnici del settore con una produzione totalmente Made in Italy. Ogni passaggio produttivo viene eseguito all'insegna dell'ecosostenibilità e dell'economia circolare. Collaborando con i più importanti designer di fama internazionale, l'azienda lavora sull'innovazione dell'ambiente bagno. Ricerca tecnica e formale fanno del marchio Flaminia uno testimoni del 'saper fare italiano' nel mondo. L'azienda attualmente esporta con successo in più di 70 Paesi con un fatturato complessivo di circa 24 milioni di euro, conta 126 dipendenti e una superficie complessiva di 40.000 mq.