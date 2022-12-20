Attivati i buoni servizio per le rette asili nido del Lazio

Troncarelli: ''La Regione sempre in prima fila per garantire il diritto allistruzione''

20/12/2022 - 07:02



VITERBO - (M.O.) Buoni servizio per rette asili-nido del Lazio. ''Lavoriamo per garantire il diritto all’istruzione ai più piccolini fin dai primi anni e per dare un supporto ai genitori che lavorano. Non tutte le famiglie che risultano escluse dalla graduatoria comunale si possono permettere il pagamento della retta per intero e proprio a tal proposito noi investiamo e aumentiamo la platea dei beneficiari di questi servizi che sono all’interno della regione Lazio''.

A darne notizia è l’assessore regionale Alessandra Troncarelli. Il valore del buono corrisponde a quello della retta mensile effettivamente pagata fino ad un massimo di euro 400 mensili. La richiesta potrà essere inviata a partire dalle ore 15:00 del giorno 15/12/2022 ed entro le 23:59 del giorno 30/06/2023.

''L’obiettivo è continuare un percorso intrapreso negli anni precedenti con l’abbattimento delle rette. Per la fascia 0-3 anni - prosegue Troncarelli -, il servizio socio-educativo è ancora un servizio a domanda non inserito nel sistema della pubblica istruzione quindi le famiglie possono accedervi mediante il pagamento di una retta.

Le domande potranno essere presentate online accedendo alla piattaforma efamily al seguente link: https://buoninido.efamilysg.it/”.