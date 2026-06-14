Atletica Viterbo protagonista al Trofeo Bravin: doppietta d'oro per Casini e Bertini

Le atlete della Play Energia e della Finass Assicurazioni brillano a Roma. Vittoria nei 100 metri per Matilde Casini e salto in alto conquistato da Matilde Bertini

14/06/2026 - 10:43



VITERBO – Ottimi risultati per la Play Energia Atletica Viterbo e la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo al 59° Trofeo Giorgio Bravin, storica manifestazione nazionale giovanile di atletica leggera andata in scena sabato 13 giugno allo stadio 'Paolo Rosi' di Roma.

L'evento, organizzato dall'ASI Atletica Roma, ha richiamato oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del panorama nazionale per le categorie Cadetti e Allievi. Sulle piste e nelle pedane capitoline si sono confrontati i migliori giovani talenti dell'atletica italiana, provenienti da numerose regioni, tra cui Lazio, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Campania, Abruzzo, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tra i protagonisti della giornata spiccano le prestazioni delle atlete viterbesi. Grande successo per Matilde Casini, che ha conquistato il gradino più alto del podio nei 100 metri Allieve fermando il cronometro a 12'23. Un risultato di assoluto valore tecnico, ottenuto nonostante il forte vento contrario di 2 metri al secondo che ha inevitabilmente condizionato la gara.

Esulta anche Matilde Bertini, vincitrice della prova di salto in alto con la misura di 1,54 metri, confermando il suo ottimo stato di forma e la crescita costante mostrata nel corso della stagione.

Segnali incoraggianti arrivano anche dai concorsi di lancio, dove Ainur Vigiani ha fatto registrare il proprio miglioramento personale sia nel giavellotto, con un lancio di 26,86 metri, sia nel getto del peso, superando per la prima volta la barriera dei dieci metri con la misura di 10,08.

Buone indicazioni anche dalle gare di velocità e ostacoli. Massimo Travagliati ha chiuso gli 80 metri in 10'22, mentre nei 300 ostacoli Gabriel Vecchietti, Cristian Vaccarone e Davide Giurini hanno completato la prova rispettivamente in 44'10, 44'98 e 46'56.

Positivi anche i riscontri dal mezzofondo. Sofia Della Rosa ha concluso i 1000 metri in 3'28'00, mentre Claudia Iacomelli ha fermato il cronometro a 5'25'00 nei 1500 metri.

Un bilancio complessivamente molto positivo per le società viterbesi, che continuano a raccogliere risultati di rilievo nelle principali manifestazioni nazionali giovanili, confermando la qualità del lavoro svolto dagli allenatori e la crescita costante dei propri atleti.

Le vittorie di Matilde Casini e Matilde Bertini rappresentano il fiore all'occhiello di una trasferta che ha visto i colori di Viterbo mettersi in evidenza in uno dei meeting più prestigiosi dell'atletica italiana giovanile.