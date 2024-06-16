Atletica Alto Lazio a Colleferro, in evidenza i fratelli Ticconi nei 200 metri

16/06/2024 - 18:47



COLLEFERRO - Ancora gare per l'Atletica Alto Lazio che dopo l'impegno di sabato 15 giugno con gli Allievi al Trofeo Giorgio Bravin alla Cecchignola a Roma, ha partecipato domenica 16 giugno con numerosi atleti anche ai campionati regionali individuali su pista master, manifestazione open per le categorie assolute maschili e femminili.

La manifestazione organizzata dalla locale Atletica Colleferro Segni e dai Runners di Colleferro ha visto la presenza in pista e nelle varie pedane di numerosissimi atleti provenienti da tutto il Lazio con gare molto interessanti sotto il profilo tecnico, alle quali hanno preso parte i giovanissimi dell'Alto Lazio ottenendo numerosi primati personali con punteggi che potranno servire a migliorare quello già acquisito dalla squadra nei Campionati di Società 2024.

Nella velocità 200m. in evidenza i fratelli Lorenzo e Riccardo Ticconi che corrono rispettivamente migliorandosi in 23'35 e 23'86, Simone Conti corre in 25'26, Tommaso Montanini in25'30, Gabriele Gallù in 25'36 e Matteo Cerocchi in 23'39.

Al femminile si migliorano sia Sonia Tundo che corre i 400m. in 1'07'86 che Eva Andreini che corre in 1'11'60. Negli 800m. buone prove di Michela Castagna che corre in 2'40'86 ed Eva Andreini che si migliora correndo in 2'45'94.