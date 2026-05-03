VITERBO - Grande spettacolo al Campo Scuola di Viterbo, dove la manifestazione open organizzata dal comitato provinciale Fidal ha messo in luce il talento della Play Energia Atletica Viterbo, protagonista di una giornata ricca di risultati prestigiosi.
Sugli scudi lo junior Cristian Pagnottella, autore di uno straordinario 10”87 nei 100 metri: una delle migliori prestazioni italiane stagionali, nuovo record provinciale e minimo centrato per i Campionati Italiani di luglio a Caorle. Per lui secondo posto alle spalle del viterbese Alessio Pieragostini (Nissolino Sport Roma), vincitore in 10”73.
Ottimi risultati anche al femminile, con l’allieva Matilde Casini che domina i 100 metri in 12”33, conquistando il pass per i Campionati Italiani di Grosseto.
Nel programma della giornata spazio anche al mezzofondo con il “1° Trofeo Banca Lazio Nord” sui 5000 metri, vinto dal romano Mattia Parrino davanti a Simone Vallerotonda e al portacolori locale Angelo Lobene.
Numerosi gli altri risultati di rilievo per la società viterbese: vittorie per Enrico Bossi nei 1500 metri (4’20”41), Erica Ciatti nei 400 ostacoli (1’12”22), Giuseppe Guerra nel getto del peso e Claudia Iacomelli nei 1500. Progressi importanti anche per Davide Romano nel giavellotto e Ainur Vigiani, che firma il personale nel peso con 8,89 metri.
Da segnalare inoltre il secondo posto con record personale nel salto in lungo per lo junior Andrea Spiti (6,52 metri), protagonista anche nei 100 metri (11”33) in vista dei Campionati Italiani di decathlon di Bressanone.
Una giornata che conferma la crescita costante della Play Energia Atletica Viterbo, sempre più protagonista nel panorama regionale e nazionale.