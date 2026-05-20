Atletica, Matilde Casini convocata dal Lazio per il Brixia Meeting di Bressanone

La giovane velocista della Play Energia Atletica Viterbo tra le protagoniste del Brixia Next Gen 2026

20/05/2026 - 13:23



VITERBO - Grande soddisfazione in casa Play Energia Atletica Viterbo per la convocazione di Matilde Casini nella rappresentativa regionale del Lazio che prenderà parte al prestigioso Brixia Next Gen 2026, in programma domenica 31 maggio a Bressanone.

La FIDAL Lazio ha ufficializzato oggi l’elenco degli atleti selezionati per uno degli appuntamenti più importanti del panorama nazionale giovanile, che vedrà confrontarsi le migliori rappresentative regionali italiane della categoria Allievi/e.

Per la giovane atleta viterbese arriva così la prima convocazione nella nuova categoria Allieve. Matilde Casini sarà impegnata nella serie extra dei 100 metri e con ogni probabilità farà parte anche della staffetta ufficiale del Lazio nella 4x100 metri.

Proprio in vista della definizione della composizione finale della staffetta regionale, è previsto per martedì 26 maggio un raduno tecnico presso lo stadio “Paolo Rosi” di Roma, dedicato alle prove cambio.

Un’altra importante soddisfazione per la promettente velocista della società viterbese e per il suo allenatore Umberto Battistin. Dopo lo straordinario risultato ottenuto nella passata stagione con la conquista del titolo italiano Cadette sugli 80 metri, Matilde ha confermato anche nel 2026 una crescita costante, mettendosi subito in evidenza nella categoria superiore con ottimi tempi anche sui 100 metri.

La convocazione al Brixia Meeting rappresenta dunque un ulteriore riconoscimento del talento della giovane atleta della Tuscia, pronta ora a confrontarsi con alcune delle migliori promesse dell’atletica italiana.