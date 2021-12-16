Atletica, Di Priamo incontra Mei

Colloquio tra il Presidente Provinciale e quello Federale

16/12/2021 - 09:57



VITERBO - Si è svolto a Roma , nella sede di Via Flaminia della FIDAL Nazionale, l'incontro tra il nostro presidente provinciale Alessandro Di Priamo e quello Federale Stefano Mei.

L'incontro è avvenuto nella Sala della Presidenza di Via Flaminia in un clima di grande serenità e cordialità,,vista anche la pluriennale conoscenza e amicizia tra i due; dopo i complimenti per i risultati dell'atletica Italiana, si è discusso di molteplici argomenti e soprattutto della realtà atletica viterbese a quasi un anno dall'insediamento della nuova struttura provinciale.

Si sono approfonditi temi su rapporti con gli Enti e in particolare con il Comune che ha supportato il Nuovo Comitato con la realizzazione di vari lavori nell'impianto, e che lo vedrà ancora impegnato per il rifacimento degli spogliatoi, grazie al Piano periferie che dovrebbe completarsi nel 2022 , Di Priamo ha illustrato anche a Mei come sia aumentato nell'ultimo anno sia il numero delle società affiliate in provincia, sia il numero dei tesserati delle categorie giovanili, che lo ha visto impegnato in prima persona con l'affiliazione anche al settore giovanile della sua società; affrontati anche quelli che sono i problemi evidenziati in questi primi mesi. Il Presidente Mei ha ascoltato con particolare interesse.

Al termine dell'incontro Alessandro Di Priamo ha porto a Stefano Mei gli auguri per le prossime festività a nome di tutto il Comitato Provinciale esprimendo anche l'augurio di poterlo rivedere presto, magari a Viterbo al Campo Scuola.

Nel pomeriggio poi Di Priamo, insieme ai presidenti provinciali del Lazio ha incontrato anche il presidente regionale Martelli per lo scambio dei tradizionali auguri Natalizi.

Molto positivo il giudizio di Di Priamo su entrambi gli incontri.

FIDAL VITERBO