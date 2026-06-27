Ater, dalla Regione Lazio 20 milioni di euro per gli alloggi sociali: Zelli plaude al provvedimento

Zelli: «Risorse fondamentali per rafforzare la gestione del patrimonio pubblico e sostenere le famiglie»

27/06/2026 - 18:03



VITERBO – Uno stanziamento di 20 milioni di euro destinato alle Ater del Lazio per sostenere la gestione degli alloggi sociali e rafforzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. A commentare positivamente il provvedimento della Regione Lazio è il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio regionale, Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, che definisce l'intervento «un segnale concreto di attenzione verso un comparto strategico per la tenuta sociale dei territori».

Secondo il consigliere regionale, le risorse consentiranno alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale di affrontare con maggiore efficacia le criticità economiche legate alla gestione degli immobili, migliorando al tempo stesso l'efficienza amministrativa.

«Garantire una gestione ordinata e funzionale degli alloggi sociali – afferma Zelli – significa tutelare un presidio essenziale di coesione sociale e mettere le Ater nelle condizioni di operare con maggiore solidità. È una scelta di responsabilità che guarda sia alla sostenibilità del sistema sia alla qualità del servizio offerto ai cittadini».

Per il presidente della Commissione, il rafforzamento della capacità gestionale degli enti che operano nel settore abitativo produce effetti positivi non solo sul piano amministrativo, ma anche su quello sociale, contribuendo a garantire un servizio più stabile ed efficace alle numerose famiglie che vivono negli alloggi di edilizia pubblica.

Zelli sottolinea infine la necessità di proseguire su questa linea attraverso una programmazione costante e interventi concreti a tutela del patrimonio abitativo regionale.

«Occorre continuare a lavorare con programmazione e concretezza – conclude – per salvaguardare l'edilizia residenziale pubblica e fornire alle Ater strumenti adeguati per svolgere al meglio il proprio compito. Le risorse stanziate rappresentano una base importante sulla quale proseguire questo percorso».