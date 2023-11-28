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Assofrutti, nuovi corsi di Formazione Sulla Coltivazione del Nocciolo
Un Ponte tra la Scienza e la Pratica Agricola
28/11/2023 - 09:02

CAPRAROLA - Dopo il successo dei corsi precedenti, Assofrutti si prepara a inaugurare una serie di lezioni ad altissimo valore per gli agricoltori interessati a espandere le loro conoscenze sulla coltivazione del nocciolo.

L'approccio di Assofrutti alla formazione dei propri associati non si limita semplicemente a fornire nozioni teoriche, ma costituisce un solido collegamento tra la scienza e le pratiche quotidiane nell'agricoltura, rappresentando un importante passo avanti nel supportare e promuovere la qualità e la sostenibilità della produzione della frutta a guscio.

Attraverso i recenti corsi di formazione organizzati in collaborazione con docenti dell'Università della Tuscia, l’organizzazione di produttori ha offerto agli agricoltori un'opportunità unica di attingere a un riscontro scientifico per le loro attività quotidiane. I docenti hanno condiviso non solo conoscenze teoriche avanzate, ma anche applicazioni pratiche derivanti da ricerche e studi scientifici.

Il Professore Valerio Cristofori, il cui contributo è stato fondamentale, ha inaugurato il corso con due sessioni di formazione di grande valore. Il primo incontro, svoltosi il 14 novembre, si è concentrato sulle politiche di gestione della chioma nel corileto, proseguito il 16 novembre con un focus sull'irrigazione e la nutrizione, aspetti fondamentali per assicurare un adeguato apporto idrico e di nutrienti alle piante.

Successivamente, il Professore Cristian Silvestri ha tenuto due sessioni di formazione: il 21 e il 23 novembre ha trattato le tecniche di propagazione e le scelte varietali, aspetti determinanti per la diversificazione e l'ottimizzazione delle coltivazioni di nocciolo.

Il ciclo di corsi ha rappresentato solo l'inizio di un percorso formativo più ampio. Assofrutti si appresta ora a lanciare altre cinque lezioni tenute da docenti sempre dell'Università della Tuscia.

Queste nuove sessioni si propongono di fornire conoscenze e pratiche avanzate che vanno oltre i confini nazionali, offrendo agli agricoltori una panoramica sulle pratiche colturali e le esperienze di coltivazione provenienti anche da altri paesi.

Prossime Lezioni per Approfondire le Conoscenze sulla Coltivazione del Nocciolo.

Calendario del Modulo 2:

Venerdì 1/12 - Prof. Angelo Mazzaglia: patologie del nocciolo

Martedì 5/12 - Prof. Simone Priori: soil mapping del corileto e carbon sink

Giovedì 7/11 - Prof. Speranza Stefano: fitofagi del nocciolo

Martedì 12/12 - Dott. Alberto Pacchiarelli: corilicoltura spagnola

Giovedì 15/12 - Dott. Alberto Pacchiarelli: esperienze di breeding del nocciolo in usa

Sarà un piacere confermare che, grazie alla partecipazione eccezionale e all'interesse dimostrato, i corsi di formazione saranno ospitati presso il Palazzo della Cultura di Caprarola, dalle 14,30 alle 18,30.




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