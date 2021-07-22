Assofrutti, il Tar ha respinto la richiesta

Vita:' E' stata respinta la loro arroganza'

22/07/2021 - 07:03



NEPI - E’ uscita la sentenza del TAR riguardante la vicenda dei fitofarmaci.

Soddisfatto il Sindaco Franco Vita: “ Il TAR ha respinto la richiesta di Assofrutti, è stata respinta la loro arroganza. E’ un risultato importante per il Comune di Nepi. Ringrazio tutti i Comuni, in particolare quelli del Biodistretto e del presidente Famiano Crucianelli , le associazioni di agricoltori , le singole persone che mi hanno sostenuto in questo tentativo di far comprendere a tutti , agricoltori compresi , che la salute delle persone e la difesa del territorio vengono prima di ogni guadagno.E’ un segnale forte e mi fa piacere sapere che altri sono intenzionati ad intraprendere decisioni simili alla nostra. Nei prossimi giorni convocheremo le associazioni degli agricoltori per concordare insieme a loro sistemi di coltivazioni rispettosi dell’ambiente , della salute delle persone ed anche la loro , e infine della salubrità dei territori.

Dello stesso parere anche l’assessore Lombardi: “Un’ottima notizia che getta un seme prezioso per il processo di riconversione ecologica dell’agricoltura nel Lazio e che potrà essere di buon esempio per tutti i Comuni e gli Enti Locali della nostra regione e dell’Italia, a beneficio di ambiente, salute, biodiversità, qualità delle filiere agricole e di tutti quei consumatori che avranno maggiori possibilità di scegliere i prodotti Made in Lazio coltivati con pratiche ecosostenibili”, che così commenta la sentenza con cui il Tar Lazio ha respinto la richiesta di annullamento dell’ordinanza del Comune di Nepi.

Prosegue: “E’ ormai risaputo che l’agricoltura è uno dei settori chiave per il processo di transizione ecologica, non solo per le emissioni inquinanti legate al suo comparto, in primis la zootecnia, ma anche per l’uso di pesticidi che vanno a impattare, tra le altre cose, sull’apicoltura e sulla sopravvivenza delle api e degli altri impollinatori da cui dipende la produzione di frutta, della maggior parte del nostro cibo e della nostra biodiversità. Apprezzo inoltre la spinta propositiva e inclusiva del sindaco di Nepi, che ha annunciato degli incontri nei prossimi giorni con le associazioni di agricoltori per concordare insieme dei sistemi di coltivazione ecosostenibili. Una strada intrapresa anche da noi come Regione Lazio con gli incontri che assieme all’assessora Onorati terremo in autunno con le associazioni del mondo agricolo sul nuovo disciplinare ‘Natura in Campo’, il marchio concesso dalla Regione a titolo gratuito a quegli agricoltori che nel territorio dei nostri Parchi regionali adottano pratiche ecosostenibili”