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Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio riunitasi a Civita Castellana
14/03/2022 - 11:23

CIVITA CASTELLANA - Lo scorso 12 marzo 2022, presso la sala consiliare del Comune di Civita Castellana, si è tenuto l'incontro dell'Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio, riguardante principalmente gli enti e le realtà operanti nel territorio viterbese, ma non solo. Un appuntamento che, dopo due anni, è tornato a svolgersi in presenza. Dopo i saluti dell'assessore Simonetta Coletta e del consigliere Marco Rossi, che hanno ringraziato l'associazione per aver scelto Civita Castellana come sede della riunione, si è passati alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

In primis il presidente Antonio Tempesta ha voluto ricordare la figura di Piero Brunetti, priore della città di Nepi, venuto a mancare meno di un anno fa. Quindi ha introdotto i presenti sindaci, assessori e rappresentanti di eventi storico-rievocativi in procinto di entrare nell'associazione, sia della Tuscia che provenienti da altre province del Lazio. Nel corso dell'incontro, i partecipanti si sono confrontati su questioni e problematiche relativi all'organizzazione di manifestazioni pubbliche, soprattutto in una fase come questa in cui non si è ancora usciti dalla pandemia, come ad esempio i piani di sicurezza, i permessi, l'ordinanza Martini.

Si è parlato inoltre di stabilire una più stretta collaborazione tra i vari comuni per scambi culturali e della possibilità di essere coinvolti nella proposta di patrimonio culturale immateriale Unesco a cui sta lavorando la Regione Toscana. Il professor Tadeusz Lewicki ha infine tenuto un breve intervento sul teatro medioevale e rinascimentale.

'Le manifestazioni storico-rievocative - ha detto Tempesta - sono assolutamente importanti per i nostri territori per la valorizzazione e per il rilancio turistico, economico e sociale di tutta la regione. Questo incontro che abbiamo svolto al Comune di Civita Castellana, che ringraziamo per la disponibilità, è stata un'occasione interessante e proficua in cui si sono affrontati vari argomenti fondamentali per le nostre attività. Sono questi i momenti importanti per confrontarsi e crescere, stabilendo un rapporto più stretto con le istituzioni, al pari di quanto avviene nelle altre regioni. Ci saranno altre riunioni come questa e la prossima si terrà a Rieti'.




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