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Associazione nazionale carabinieri, nella Tuscia al voto 36 sezioni
I volontari eleggono il nuovo ispettore regionale Anc. Viterbo tra le province più attive
15/11/2020 - 14:31

VITERBO - Le 36 sezioni della provincia di Viterbo dell'Associazione nazionale carabinieri (www.assocarabinieri.it), saranno impegnate nei prossimi giorni con le elezioni del nuovo ispettore regionale Anc del Lazio.

Allo scopo di procedere all'elezione, il presidente nazionale, Gen. C.A. Libero Lo Sardo, ha nominato la commissione di scrutinio composta dal Gen. B. Giancarlo Mambor (vice presidente nazionale), Lgt. Francesco Madotto e Brig. Ca. Adelmo Angelini (consiglieri nazionali).

Tra i candidati a ricoprire l'importante ruolo regionale il C.re Aus. Dott. Paolo Cicolani della sezione Anc di Tivoli.

Viterbo, in seno all'Associazione nazionale carabinieri, è tra le province del Lazio più attive con i suoi volontari riconoscibili dalle tipiche divise rosse e blue.




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