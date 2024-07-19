Assessore Angiani:'Sviluppiamo l'economia locale puntando sul termalismo'

Nuovo progetto Terme INPS, un investimento da 45milioni di euro per albergo con spa e uso dei fanghi

19/07/2024 - 06:31

di Andrea Farronato

VITERBO - Il consiglio comunale di Viterbo ha recentemente discusso della ripresa del progetto dell'ex parco termale Inps. L'Assessore a Economie e Risorse Finanziarie Elena Angiani ha sottolineato l'importanza di ripartire dalla legge regionale del 2013, che aveva permesso al Comune di stipulare un protocollo d’intesa.

L'obiettivo è sviluppare l'economia locale puntando sul termalismo, con incontri già avvenuti tra il Comune e i tecnici della regione Lazio, tra cui Franco Marinelli e il direttore del patrimonio termale. Le strutture ricettive del vecchio progetto non sono più attuali e lo studio sul turismo, che in passato si focalizzava principalmente su visitatori stranieri, necessita di aggiornamenti.

Il nuovo progetto potrebbe richiedere un investimento di almeno 45 milioni di euro, rispetto ai 30 milioni inizialmente previsti, per realizzare un albergo con spa e strutture per l'utilizzo dei fanghi.

Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del patrimonio termale della città, con l'obiettivo di creare un centro termale che attragga sia turisti locali che internazionali, sostenendo l'economia di Viterbo attraverso il termalismo​.