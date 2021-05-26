''Assalto'' al vaccino in farmacia

Tutti esauriti ieri i 480 posti disponibili nella prima giornata di prenotazioni

26/05/2021 - 06:49



VITERBO - In 24 ore sono più di 15 mila i cittadini del Lazio che si sono prenotati il vaccino in Farmacia: 480 nella provincia di Viterbo (il 100% dei posti disponibili).

E’ quanto fa sapere in una nota l’Unità di crisi Coronavirus della Regione. Questi i dati sulle prenotazioni in farmacia nel resto del Lazio: 7590 nella città di Roma; 3104 nella provincia di Roma; 1752 nella provincia di Frosinone; 1745 nella provincia di Latina; 392 nella provincia di Rieti.

''Il Lazio è la prima fra le grandi regioni ad aver aperto alle somministrazioni in farmacia che saranno, assieme ai medici di medicina generale, la struttura portante della campagna vaccinale'', spiegano sempre dall'Unità di crisi.

Per quanto riguarda invece la campagna di vaccinazione nel suo complesso, i dati aggiornati sulle percentuali di copertura della popolazione target sono i seguenti: over 80: 93% prima dose, 86% seconda dose; over 70: 82% prima dose, 37% seconda dose; over 60: 70% prima dose, 18% seconda dose. Il 43% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino. Oltre il 20% ha completato il percorso vaccinale.

E per dare una ulteriore spinta alle vaccinazioni esordisce il Week Day Festa della Repubblica Astrazeneca: mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 di giugno. La prenotazione avverrà sulla app Ufirst con ticket virtuale.