Assaggi 2026, torna il Salone dell'enogastronomia laziale a Viterbo: pubblicato il bando

85 espositori selezionati per la manifestazione che si svolgerà dal 16 al 18 maggio 2026 a Santa Maria in Gradi

15/01/2026 - 15:31



VITERBO – E' stato pubblicato il bando per la selezione degli espositori che parteciperanno alla quinta edizione di Assaggi, il Salone dell'enogastronomia laziale, che si svolgerà a Viterbo da sabato 16 a lunedì 18 maggio 2026.

Il bando, promosso dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e pubblicato a questo link https://www.rivt.camcom.it//it/assaggi-salone-dellenogastronomia-laziale_522/ permetterà di selezionare le 85 imprese (o reti di imprese) e i 5 progetti speciali collegati a tematiche agroalimentari promossi da associazioni senza fini di lucro.

Anche quest'anno l'evento verrà ospitato all'interno del complesso di Santa Maria in Gradi dell'Università degli Studi della Tuscia.

Il Salone porterà a Viterbo le eccellenze agroalimentari della regione Lazio e sarà affiancato da un ricco calendario di serie di eventi gastronomici tra cui presentazioni di prodotti e produttori/produttrici, show cooking, esperienze sensoriali, degustazioni guidate di prodotti, incontri con giornaliste/i e blogger.

Per presentare domanda è necessario, per le imprese, essere iscritte e attive presso il Registro imprese di una delle Camere di commercio del Lazio, essere in regola con il pagamento del diritto annuale degli anni 2023, 2024 e 2025, svolgere attività di produzione agroalimentare nell'ambito del settore primario o secondario nel territorio della regione Lazio, non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposta a procedure concorsuali. Per tutti i requisiti si invita a consultare il bando.

E' possibile presentare domanda di ammissione entro il 9 febbraio 2026.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Turismo Marketing Internazionalizzazione e Progetti Europei della Camera di Commercio di Rieti Viterbo all'indirizzo marketing@rivt.camcom.it.