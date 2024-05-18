Assaggi 2024, il gusto del Lazio sfila a Viterbo

Ospite speciale Chef Max Mariola

18/05/2024 - 18:14

di Serena D'Ascanio

(SX -CHEF MARIOLA INSIEME ALLA SINDACA CHIARA FRONTINI)

VITERBO - Questa mattina, la vibrante atmosfera di Piazza San Lorenzo a Viterbo è stata invasa dall'entusiasmo per l'apertura di Assaggi 2024, un evento enogastronomico annuale giunto alla sua terza edizione, organizzato con cura dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

L'evento, dedicato alla promozione dei prodotti enogastronomici della regione Lazio, ha visto una partecipazione massiccia di espositori che hanno portato in piazza il meglio delle loro produzioni locali. Assaggi 2024 è stato un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni del territorio.

Ad aprire ufficialmente le danze è stato Domenico Merlani, Presidente della Camera di Commercio, il quale ha sottolineato l'importanza dell'evento nel promuovere la tipicità territoriale e valorizzare le aziende locali che con dedizione e costanza portano avanti le proprie produzioni.

Un momento particolarmente emozionante è stato il taglio del nastro, al quale hanno partecipato il sindaco di Viterbo, Chiara Frontini, e il rinomato chef Max Mariola, testimonial d'eccezione di questa edizione. Mariola, noto per la sua passione per la qualità e la genuinità degli ingredienti, ha elogiato l'impegno degli organizzatori nel dare visibilità ai piccoli produttori, sottolineando l'importanza di valorizzare le eccellenze locali.

Dopo il taglio del nastro, lo Chef Max Mariola ha fatto visita agli standisti, dimostrando un sincero interesse per i loro prodotti, chissà che non possa includerli nel suo menù del nuovo ristorante di Milano?

(SX - SUA ECCELLENZA VESCOVO PIAZZA, CON FRANCESCO MONZILLO SEGRETARIO GENERALE CAMERA DI COMMERCIO RIETI-VITERBO)

All'inaugurazione hanno preso parte numerose personalità del panorama politico e istituzionale, tra cui Sua Eccellenza il Vescovo Orazio Francesco Piazza, il consigliere regionale Daniele Sabatini, insieme alla candidata alle prossime elezioni europee 2024, Antonella Sberna, e il consigliere regionale Enrico Panunzi. Non sono mancati i rappresentanti dei media, testimoni preziosi di eventi come Assaggi 2024, pronti a diffondere e valorizzare la ricchezza dei prodotti e delle tradizioni enogastronomiche del territorio laziale.

(SX ANTONELLA SBERNA CANDIDATA PROSSIME ELEZIONI EUROPEE 2024, DANIELE SABATINI CONSIGLIERE REGIONALE)

(AZIENDA VINICOLA LOTTI DI CELLERE)

(AZIENDA NATIVA DI CORCHIANO)

(AZIENDA VINICOLA VILLA PURI DI BOLSENA)

(ANTICA CANTINA LEONARDI DI MONTEFIASCONE)

(TORREFAZIONE CAFFE' PE FE' DI ORTE)



