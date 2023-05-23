Assaggi 2023: edizione con i fiocchi

La quattro giorni dedicata all'enogastronomia ha fatto registrare 5mila presenze

23/05/2023 - 07:47



VITERBO - Una edizione con i fiocchi. La quattro giorni di Assaggi, il salone dell'enogastronomia del Lazio, ha fatto registrare numeri importanti. L'evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Viterbo e Rieti, in collaborazione con quella di Roma e il Comune, con il patrocinio della Regione Lazio e la partnership di Slow Food Lazio, ha chiuso ieri con 5000 operatori tra operatori del settore Food&Beverage, stampa e visitatori che hanno potuto scoprire i prodotti ed i volti dei 70 espositori del salone enogastronomico per poi immergersi in 22 tra show cooking, food talk ed esperienze sensoriali, 16 degustazioni guidate di olio, vino e caffè, laboratori per bambini e l'area food truck.

L'obiettivo dell'evento è di promuovere il ricchissimo patrimonio agroalimentare della regione ed il binomio gusto-turismo nell'Alto Lazio.

''Siamo molto soddisfatti di questa edizione che ci ha sorpreso per presenze ed apprezzamento dei prodotti presentati, come abbiamo potuto riscontrare dai numerosi feedback ricevuti da espositori, operatori del settore food & beverage, stampa e visitatori. – ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Domenico Merlani – Un risultato che ci sprona a proseguire in questa direzione, con eventi in grado di far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche direttamente dalle voci e dai volti dei produttori e produttrici, i quali hanno avuto l'opportunità sia di esporre sia di far conoscere le proprie storie e peculiarità attraverso gli eventi di valorizzazione di profumi e sapori sapientemente narrati nell'ambito di show cooking, degustazioni guidate, giochi sensoriali e food talk organizzati nelle varie location di Assaggi che hanno affiancato il Salone vero e proprio''.

La manifestazione si è snodata in piazza San Lorenzo, piazza del Plebiscito e piazza dei Caduti, che hanno rappresentato i punti nodali della manifestazione tracciando una vera e propria mappa del gusto. Previste anche un'area food truck, un'area dedicata ai laboratori per bambini e un servizio di dog sitting che hanno permesso ai visitatori di scoprire e riscoprire una Viterbo tutta da vivere in ogni stagione dell'anno e con grandissime potenzialità in termini di sviluppo sia agroalimentare sia turistico.