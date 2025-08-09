ASD Viterbo FC, nuovi allenatori per il settore femminile

Atef Baccar guiderà la prima squadra, confermato Fabio Raco sullUnder 17 e ritorno in gialloblù per Roberto Merangoli alla guida dellUnder 15

09/08/2025 - 10:01



VITERBO - È tempo di presentazioni in casa Asd Viterbo FC, a partire dai nomi dei nuovi allenatori del settore femminile, il quale vedrà protagoniste, oltre a quelle della consueta attività della scuola calcio, ben tre formazioni distinte: Eccellenza regionale, Under 17 ed Under 15.

Panchina delle 'grandi' affidata ad Atef Baccar, fresco di patentino UEFA C e all'esordio da allenatore. Elemento portante della prima squadra gialloblù nei panni di giocatore, Baccar è pronto a mettere a disposizione la sua professionalità e la sua grande conoscenza del gioco del calcio per intraprendere questa nuova sfida.

Non poteva invece mancare, dopo la bellissima stagione dello scorso anno trascorsa alla guida del gruppo delle U15 (che porterà in gran parte con sé nella nuova categoria), la conferma di mister Fabio Raco, promosso sulla panchina dell'Under17, dopo aver inoltre conseguito da poco il patentino UEFA B.

Infine, graditissimo ritorno in gialloblù per Roberto Merangoli, allenatore che ha alle sue spalle importanti esperienze nei settori giovanili tra le fila di Viterbese Castrense, BarcoMurialdina e come collaboratore nel SGS Lazio della FIGC, oltre ovviamente nel Viterbo FC. Allenatore UEFA B, si approccia con grande entusiasmo per la prima volta al mondo del calcio femminile prendendo la guida dell’Under 15.