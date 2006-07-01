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Asd Flaminia Civita Castellana, riorganizzazione del settore giovanile
Le squadre sono state ridotte a 3
21/05/2024 - 10:40

CIVITA CASTELLANA - La ASD Flaminia Civita Castellana, alla luce di una maggior sostenibilità dei bilanci e delle sempre crescenti difficoltà logistiche, nonché delle novità introdotte dalla Riforma dello Sport e dalle recenti decisioni del Comitato Regionale Lazio, ha deciso di riorganizzare il suo Settore Giovanile, riducendolo a tre squadre:

- Juniores Nazionale 2006/07

- Allievi Regionali 2008/09

- Giovanissimi Provinciali 2010/11

La scelta è legata anche alla volontà di rendere più competitive le rose, che saranno messe a disposizione dei vari mister (i cui nomi saranno comunicati a breve) dopo una necessaria valutazione tecnica e di prospettiva, per portare più giocatori possibili alla Prima Squadra.

Si conferma e semmai si rafforza la collaborazione con la ASD JFC Civita Castellana, che nell’ottica di un’ulteriore crescita della società, organizzerà due squadre di Settore Giovanile, una Allievi e una Giovanissimi.

Le strutture di riferimento per il Settore Giovanile del Flaminia rimarranno il campo Ginnasi di Ronciglione per la Juniores e il campo Casciani – Baccanari per Allievi e Giovanissimi .

Ogni squadra sarà seguita da uno staff specializzato:

- Allenatore con (almeno) patentino UEFA B

- Preparatore atletico

- Preparatore dei portieri




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