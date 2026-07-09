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Ascensori fuori uso alla stazione di Borghetto, il sindaco Corazza diffida RFI: 'Intervenire subito'
Il Comune di Civita Castellana chiede la riparazione urgente degli impianti della stazione Civita Castellana-Magliano sulla linea FL1. Disagi per pendolari, studenti, anziani e persone con disabilità
09/07/2026 - 17:09

CIVITA CASTELLANA - L’Amministrazione Comunale di Civita Castellana informa che, a seguito del perdurare del guasto agli ascensori della stazione ferroviaria Civita Castellana Magliano, situata nella frazione di Borghetto e servita dalla Linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, il Sindaco Danilo Corazza ha inviato una formale segnalazione e diffida alla Direzione Territoriale Produzione Lazio di RFI – Rete Ferroviaria Italiana.

Il malfunzionamento degli impianti, ormai protratto da tempo, compromette gravemente l’accessibilità della stazione, creando disagi per persone con disabilità, anziani, studenti, pendolari e utenti diretti verso Roma e l’aeroporto di Fiumicino. La stazione rappresenta infatti un punto strategico di collegamento per la comunità civitonica e per l’intero comprensorio.

Il Primo Cittadino ha evidenziato come l’assenza di ascensori funzionanti costituisca una violazione dei principi di accessibilità e sicurezza, oltre che delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per tali ragioni, il Sindaco ha diffidato formalmente RFI a procedere con urgenza alla completa riparazione degli impianti, chiedendo di comunicare tempi certi di intervento e le misure previste per garantire la piena fruibilità della stazione.

L’Amministrazione Comunale si riserva ogni ulteriore azione istituzionale a tutela dei diritti dei cittadini qualora non dovesse pervenire un riscontro tempestivo.




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