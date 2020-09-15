Arriva il treno rock sulla Roma-Viterbo

Attivo anche sulla linea Orte-Fiumicino aeroporto, è composto al 97% di materiale riciclabile

15/09/2020 - 17:51



VITERBO - È arrivato oggi sui binari del Lazio il secondo treno Rock di Trenitalia. A due mesi dall'arrivo del primo, è pronto a entrare in servizio anche il secondo della flotta di treni ultramoderni, ecosostenibili e spaziosi di Trenitalia, in accordo con la Regione Lazio.

Il treno, in servizio sulla FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto, sarà impiegato anche sulla FL3 Roma-Viterbo e fa parte di una flotta che comprende l'arrivo in regione di 65 nuovi treni Rock entro il 2024.

I nuovi convogli, studiati per garantire alti standard di comfort, sono sostenibili e riciclabili. Permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti e sono composti per il 97% di materiale riciclabile. Inoltre al loro interno è possibile trasportare fino a 18 biciclette.