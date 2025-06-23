Arriva il Teatro Verde a Capranica: due appuntamenti imperdibili per grandi e piccini

Gli spettacoli si inseriscono nellambito del Francigena Live Festival organizzato dal Comune con il contributo della Regione Lazio.

23/06/2025 - 12:32



CAPRANICA - L’estate si accende di magia con la 3ª edizione del Parco dell’Allegria, un'iniziativa pensata per regalare sorrisi, emozioni e divertimento a tutta la famiglia. Due giornate speciali all’insegna del teatro, della fantasia e della condivisione, grazie alla collaborazione con il celebre Teatro Verde.

Gli spettacoli si inseriscono nell’ambito del Francigena Live Festival organizzato dal Comune di Capranica con il contributo della Regione Lazio.

Gli appuntamenti:

Martedì 24 giugno – ore 17:30

“Storie all’improvviso” al Parco di San Rocco

Un pomeriggio sorprendente dove l’immaginazione prenderà il volo con racconti inventati sul momento, tra risate, stupore e partecipazione del pubblico.

Giovedì 26 giugno – ore 17:30

“C’è un carro che gira” al Parco Nicolini

Uno spettacolo itinerante, colorato e coinvolgente che porta il teatro tra la gente, come nelle migliori tradizioni popolari.

Per rendere ancora più dolce l’esperienza, al termine degli spettacoli verranno distribuiti ghiaccioli a tutti i bambini presenti.

L’evento è gratuito e rivolto a famiglie, bambini e a chiunque abbia voglia di lasciarsi trasportare dalla meraviglia del teatro.

La partecipazione è gratuita. Vi aspettiamo per vivere insieme due pomeriggi di pura allegria e magia teatrale!