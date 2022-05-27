Arriva a Viterbo Augusta Montaruli a sostegno di Laura Allegrini

L'appuntamento doppio appuntamento con la deputata di Fratelli d'Italia

27/05/2022 - 12:57



VITERBO - Proseguono, senza sosta, gli appuntamenti istituzionali di Fratelli d’Italia sul territorio in vista delle prossime elezioni amministrative.

Domani sarà a Viterbo, a sostegno della candidatura di Laura Allegrini, la deputata Augusta Montaruli per un duplice evento.

Alle 17,30 al gazebo di piazza delle Erbe e alle 19 al bar Otium, in via Vico Squarano 88, per un aperitivo ed un incontro con i cittadini.

La Montaruli, avvocato, è attiva in politica sin da giovanissima ed ha ricoperto diversi incarichi all’interno del partito.

Assessore alla Cultura e consigliere comunale a San Mauro Torinese, consigliere regionale in Piemonte, portavoce nazionale di Giovane Italia, è deputato dal 2018.

Un impegno che si è tradotto in molte battaglie importanti: prioritaria quella a tutela della sicurezza e alla lotta al degrado con diverse iniziative in piazza, la difesa dei diritti delle donne, la lotta al femminicidio, infine quella storica, in Parlamento per l'approvazione della Lis, la lingua dei segni.

La Montaruli è anche intervenuta in Aula esprimendosi mediante quel linguaggio. Lo scopo è stato quello di far comprendere quanto e come il Parlamento fosse indietro nella recezione di necessità condivise da molti cittadini italiani.

Fratelli d’Italia Viterbo