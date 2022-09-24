Arrestato 36enne pregiudicato per tentato furto in una villa

Il soggetto è stato bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento

24/09/2022 - 13:19



MARTA - Ieri, un carabiniere libero dal servizio, ha segnalato la presenza di due persone sospette che si aggiravano nei pressi di una villetta isolata.

L'operatore ha inviato immediatamente una pattuglia della stazione carabinieri di Marta che ha individuato i due soggetti che, alla loro vista, sono scappati nelle campagne adiacenti. Uno è stato bloccato dopo essere stato rinconcorso dai militari. Si tratta di un 36enne, pregiudicato, che è stato arrestato per reato di furto in abitazioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato poi convalidato dal GIP del Tribunale di Viterbo.

Il comando Provinciale dei Carabinieri sottolineano l'importanza dei cittadini a segnalare al 112 ogni sospetto, per garantire al tessuto sociale del'lAlto Lazio un livello di sicurezza sempre più elevato.