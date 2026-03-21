Arcigay Viterbo rinnova i vertici, Lorenzo Abbate nuovo presidente

Al congresso del 14 marzo al Teatro dellUnione eletto il nuovo direttivo e tracciate le linee guida future tra inclusione e cultura

21/03/2026 - 11:21



VITERBO - Sabato 14 marzo 2026, presso il Foyer del Teatro dell’Unione, si è svolto il secondo congresso associativo di Arcigay Viterbo – Peter Boom APS. Il Congresso ha rappresentato un passaggio importante per la vita democratica dell’associazione e ha confermato il suo radicamento nel territorio e il legame con una rete ampia di realtà civiche, associative e istituzionali. Hanno preso parte alla fase pubblica dei saluti il vicesindaco di Viterbo Alfonso Antoniozzi, Arcigay Nazionale, Arcigay Latina, Arcigay Rieti, Arcigay Roma, Arcigay Frosinone, Arcigay Molise, ARCI Viterbo, AUCS, Erinna e Rete Studenti medi Viterbo.

Nel corso del Congresso è stato approvato il bilancio consuntivo 2025, sono state presentate le relazioni di fine mandato ed è stato eletto all’unanimità il nuovo Consiglio direttivo dell’associazione.

A seguito della successiva elezione interna del Direttivo, il nuovo presidente dell’associazione è il dott. Lorenzo Abbate. Il nuovo direttivo è composto da Lorenzo Abbate, Gabriele Bacchiarri, Paolo Clementi, Anna Menicheschi, Giordano Piccirilli e Virginia Migliore.

Le linee programmatiche approvate delineano per Arcigay Viterbo un percorso di crescita più solido e visibile, fondato su alcuni assi chiari, tra cui presenza pubblica, cura della comunità, crescita culturale, formazione, benessere e socialità. Tra gli obiettivi indicati figurano il rafforzamento della partecipazione associativa, una maggiore vitalità assembleare, il potenziamento della biblioteca, un lavoro più sistematico sulla memoria storica LGBT+ del territorio, il varo del Gruppo Trans*, iniziative culturali e formative, workshop con professionistə, attività legate alla salute e allo sport inclusivo.

“Assumo questo incarico con gratitudine e responsabilità”, dichiara il dott. Lorenzo Abbate. “L’obiettivo sarà lavorare per un’Arcigay Viterbo sempre più presente, autorevole e radicata nel territorio e cosciente della propria storia, un’associazione capace di costruire comunità, offrire supporto, produrre cultura e rendere più forte la propria presenza pubblica. Per me il tema della memoria sarà centrale: custodire e ricostruire la storia LGBT+ del nostro territorio non significa guardare indietro con nostalgia, ma dare più profondità al presente e più forza al futuro.”

Arcigay Viterbo – Peter Boom APS rivolge un ringraziamento al Direttivo uscente, guidato dalla presidente dott.ssa Virginia Migliore e composto dalla dott.ssa Grazia Bandiera, da Alice Castri, dalla dott.ssa Giovanna Picchi, dalla dott.ssa Priscilla Pittore e dal dott. Jonathan Righi, per il lavoro svolto in questi anni con impegno, continuità e senso di responsabilità, contribuendo a consolidare la presenza dell’associazione nel territorio e a rafforzarne il ruolo come presidio sociale, culturale e civile.

Le attività ordinarie dell’associazione proseguono regolarmente presso la sede di via Vicenza 13, a Viterbo, dove continuano anche lo Sportello Arcobaleno, attivo ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 20, e il Gruppo Giovani, che si riunisce ogni primo mercoledì del mese