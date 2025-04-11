Apre a Viterbo un nuovo store Mag Moda: abbigliamento e casa a prezzi competitivi

Sabato 12 aprile linaugurazione in via dellIndustria, al Poggino

11/04/2025 - 10:36



VITERBO - Il brand Mag Moda, annuncia l'apertura di un nuovo punto vendita a Viterbo, in via dell’Industria 39, località Poggino (nella sede dell’ex CIA Bimbo).

L’inaugurazione è fissata per sabato 12 aprile a partire dalle ore 9:00, con un ricco buffet di benvenuto e tante offerte esclusive per i clienti che visiteranno il nuovo store durante la giornata.

Fondata nel 2018, Mag Moda vanta già otto punti vendita tra centro e nord Italia. L’azienda propone una vasta gamma di articoli che spaziano dall’abbigliamento uomo, donna e bambino, all’intimo, alle calzature, fino alla biancheria per la casa e agli accessori, con uno stile che spazia dal classico al casual, fino allo sportivo.

Il concept di Mag Moda è semplice ma ambizioso: offrire qualità, stile e convenienza sotto lo stesso tetto, in grandi store accoglienti e ben organizzati. La missione è garantire un’esperienza d’acquisto completa e piacevole, con personale qualificato e una selezione di prodotti sempre attuali e attenti alle esigenze della clientela.

Con l'apertura del nuovo punto vendita a Viterbo, Mag Moda rafforza la sua presenza nel Lazio, continuando un percorso di crescita che punta a portare il suo modello di shopping accessibile in sempre più città italiane.