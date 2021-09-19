ANNO 16 n° 279
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Appuntamenti nella Tuscia con Zingaretti
19/09/2021 - 14:40

Caprarola - Ore 16.00 - Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visita l’Ostello Farnese di Caprarola. Sono presenti l’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli, e il Sindaco di Caprarola, Eugenio Stelliferi.

L’evento si svolge a Caprarola (VT) – Via San Rocco.

Ore 17.30 - Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa a ‘La Regione Lazio per Viterbo. Futuro presente’. Intervengono Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio, ed Enrico Panunzi, Consigliere Regionale del Lazio.

 

L’evento si svolge a Viterbo – La Corte delle Terme – Via Procoio, 6.

 

 




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