Approvato il piano per la tutela della riserva naturale provinciale di Bomarzo

Perniconi: 'Abbiamo lavorato insieme alla provincia per ottenere un piano per il miglioramento del nostro territorio'

07/10/2024 - 08:19

di Giulia Ortenzi

BOMARZO - Presentato e approvato il piano e il regolamento della riserva naturale provinciale di Bomarzo, per la valorizzazione del territorio, la salvaguardia di microhabitat, i beni naturalistici e archeologici della zona.

“Noi come amministrazione abbiamo presentato il piano nel 2019, ma per colpa della pandemia è rimasta per molto tempo bloccato – dichiara il sindaco di Bomarzo, Marco Perniconi – Quest’anno siamo riusciti a ripartire fino ad arrivare all’approvazione della scorsa settimana”.

La Provincia di Viterbo, con la legge della Regione Lazio n.30 del 26 ottobre 1999, è stata investita della gestione della riserva naturale provinciale Monte Casoli di Bomarzo. In risposta alla domanda di sostegno presentata dalla provincia di Viterbo in riferimento al bando pubblico nell’ambito del PSR 2017/2020, la regione Lazio ha disposto la concessione a favore della provincia del contributo pubblico per la redazione del piano e del regolamento della riserva naturale di Bomarzo e la relativa procedura di valutazione ambientale strategica (Vas).

“Siamo riusciti a lavorare insieme alla provincia di Viterbo per ottenere l’approvazione del piano e la conseguente tutela dei noi luoghi e della nostra riserva naturale – prosegue Perniconi – Siamo stati ascoltati e sono state inserite all’interno del piano le informazioni che sono state date dalla popolazione e da noi dell’amministrazione comunale per poter permettere alcune modifiche in fase di progettazione sul miglioramento dei servizi, per la valorizzazione del nostro territorio che comprendono i beni naturalistiche e archeologici della zona”.

Nello Campana, consigliere provinciale Fratelli d’Italia, ringrazia chi ha preso parte all’approvazione del progetto: “Un lavoro svolto con molta professionalità dall’architetto Prota, dal suo gruppo di lavoro e dal personale della provincia di Viterbo. Hanno saputo recepire tutti i suggerimenti dei soggetti portatori di interesse, con particolare riferimento alle note dei consiglieri comunali di Bomarzo, Giovanna Pandimiglio, Mario Di Gregorio e Giovanni Lamoratta”.