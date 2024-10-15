ANNO 16 n° 237
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Appello per proteggere e salvaguardare il Monte Cimino
Il progetto di un impianto geotermico rischia di compromettere leccellenza agricola e lambiente naturale
15/10/2024 - 05:48

VITERBO - Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito riguardo a un progetto di impianto geotermico sul Monte Cimino, che prevede sonde in grado di scavare fino a 3 km di profondità. Vogliamo essere chiari: il nostro obiettivo non è coinvolgerci in sterili diatribe politiche, ma difendere il nostro territorio e le persone che lo vivono ogni giorno.

Il Monte Cimino rappresenta molto più di un semplice luogo: è il cuore delle nostre comunità. Qui si coltivano prodotti d’eccellenza, come la nocciola Gentile Romana DOP, simbolo della nostra agricoltura, e le castagne e i marroni, che sostengono molte famiglie locali. Il timore è che queste produzioni, fondamentali per l’economia locale, possano essere messe a rischio da un progetto che potrebbe alterare il fragile equilibrio naturale della zona.

Non possiamo ignorare il valore del nostro ambiente naturale. I boschi del Cimino ospitano diverse specie di uccelli, alcune delle quali sono rare e protette. L’installazione di un impianto geotermico e i disturbi ad esso associati potrebbero avere gravi ripercussioni sull'habitat di queste specie, nonché sulla qualità delle nostre risorse naturali, come acqua e aria.

Forza Italia sostiene l'energia rinnovabile, ma solo se è implementata in modo sostenibile e in armonia con il territorio. Non possiamo permettere che decisioni così rilevanti vengano prese senza un consulto con chi vive e lavora in queste aree. Pertanto, chiediamo che l’articolo 28 della proposta di legge regionale n. 170, attualmente in discussione, venga bloccato per avviare un reale confronto con i comuni, le province e, soprattutto, con i cittadini e i comitati locali.

Invitiamo tutte le forze politiche, economiche e sociali a unirsi a noi in questa causa comune. Questa non è una questione di schieramenti, ma di salvaguardare il nostro territorio, la nostra economia agricola e l’ambiente. La provincia di Viterbo, insieme ai suoi comuni di Caprarola, Carbognano, Civita Castellana, Canepina, Ronciglione, Nepi, Vallerano e Vignanello, ha una propria dignità e merita di essere protetta.

Infine, un ringraziamento a Vincenzo Petroni, nostro amico e rappresentante al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Lazio, per aver portato le nostre preoccupazioni in aula. Ora è il momento di fare squadra: facciamoci sentire, per il bene del Cimino e di tutti noi.

Il Cimino è la nostra casa, con i suoi frutti preziosi e le sue meraviglie naturali. Proteggerlo è un dovere che dobbiamo affrontare insieme.

 

Coordinamento di Forza Italia dei comuni di Caprarola, Carbognano, Ronciglione, Nepi, Canepina, Vignanello.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo