Appello per proteggere e salvaguardare il Monte Cimino

Il progetto di un impianto geotermico rischia di compromettere leccellenza agricola e lambiente naturale

15/10/2024 - 05:48



VITERBO - Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito riguardo a un progetto di impianto geotermico sul Monte Cimino, che prevede sonde in grado di scavare fino a 3 km di profondità. Vogliamo essere chiari: il nostro obiettivo non è coinvolgerci in sterili diatribe politiche, ma difendere il nostro territorio e le persone che lo vivono ogni giorno.

Il Monte Cimino rappresenta molto più di un semplice luogo: è il cuore delle nostre comunità. Qui si coltivano prodotti d’eccellenza, come la nocciola Gentile Romana DOP, simbolo della nostra agricoltura, e le castagne e i marroni, che sostengono molte famiglie locali. Il timore è che queste produzioni, fondamentali per l’economia locale, possano essere messe a rischio da un progetto che potrebbe alterare il fragile equilibrio naturale della zona.

Non possiamo ignorare il valore del nostro ambiente naturale. I boschi del Cimino ospitano diverse specie di uccelli, alcune delle quali sono rare e protette. L’installazione di un impianto geotermico e i disturbi ad esso associati potrebbero avere gravi ripercussioni sull'habitat di queste specie, nonché sulla qualità delle nostre risorse naturali, come acqua e aria.

Forza Italia sostiene l'energia rinnovabile, ma solo se è implementata in modo sostenibile e in armonia con il territorio. Non possiamo permettere che decisioni così rilevanti vengano prese senza un consulto con chi vive e lavora in queste aree. Pertanto, chiediamo che l’articolo 28 della proposta di legge regionale n. 170, attualmente in discussione, venga bloccato per avviare un reale confronto con i comuni, le province e, soprattutto, con i cittadini e i comitati locali.

Invitiamo tutte le forze politiche, economiche e sociali a unirsi a noi in questa causa comune. Questa non è una questione di schieramenti, ma di salvaguardare il nostro territorio, la nostra economia agricola e l’ambiente. La provincia di Viterbo, insieme ai suoi comuni di Caprarola, Carbognano, Civita Castellana, Canepina, Ronciglione, Nepi, Vallerano e Vignanello, ha una propria dignità e merita di essere protetta.

Infine, un ringraziamento a Vincenzo Petroni, nostro amico e rappresentante al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Lazio, per aver portato le nostre preoccupazioni in aula. Ora è il momento di fare squadra: facciamoci sentire, per il bene del Cimino e di tutti noi.

Il Cimino è la nostra casa, con i suoi frutti preziosi e le sue meraviglie naturali. Proteggerlo è un dovere che dobbiamo affrontare insieme.

Coordinamento di Forza Italia dei comuni di Caprarola, Carbognano, Ronciglione, Nepi, Canepina, Vignanello.