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Aperto il nuovo drive in ad Acquapendente
Saranno effettuati sia i tamponi nasofaringei standard che i tamponi rapidi antigenici
01/12/2020 - 17:10

ACQUAPENDENTE - È operativo a partire da oggi, 1 dicembre, il quarto drive-in della Tuscia ad Acquapendente presso il Palazzetto dello sport, in via Giuseppe Verdi 2, località Campo Boario, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Nel drive in aquesiano, così come nelle altre strutture aziendali presenti nel territorio del Viterbese, saranno effettuati sia i tamponi nasofaringei standard che i tamponi rapidi antigenici, con il seguente orario: il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato, dalle 8 alle 13; il martedì e il giovedì, dalle 14 alle 19.

Gli altri drive in attivati dalla Asl sono: a Viterbo, in località Riello, aperto tutti i giorni, sabato e domenica dalle ore 9 alle 19; presso l’ospedale di Tarquinia, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14; presso l’ospedale di Civita Castellana, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.

L’Azienda ricorda che, per accedere ai drive in della provincia di Viterbo, è necessario prenotare il tampone tramite la piattaforma della Regione Lazio al link: https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home

La modalità di accesso online è molto semplice. Basta avere con sé la ricetta dematerializzata, con la prescrizione effettuata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, e il codice fiscale ed entrare nella piattaforma regionale. Una volta effettuato l’accesso, si può scegliere il giorno e l’ora di esecuzione del tampone. Al termine dell’operazione, viene rilasciato un codice di prenotazione che il cittadino deve esibire al drive in.

La Asl di Viterbo ribadisce, inoltre, che è possibile eseguire i tamponi rapidi nelle strutture private autorizzate dalla Regione Lazio, al costo di 22 euro. In caso di positività, i cittadini eseguono il tampone molecolare standard nella stessa struttura la quale lo invia al laboratorio di Genetica molecolare di Belcolle per la successiva processazione.




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