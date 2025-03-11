Aperte le iscrizioni al concorso premio Roma 2025: sfida tra i migliori formaggi del Lazio

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per venerdì 28 marzo 2025

11/03/2025 - 10:18



VITERBO - Aperte le iscrizioni alla XXII edizione del Concorso per i migliori formaggi 'Premio Roma' promosso da Agro Camera su incarico della Camera di Commercio di Roma ed in sinergia con l'Azienda Speciale Sviluppo e Territorio ed il sistema camerale regionale tra cui la Camera di Commercio di Rieti Viterbo.

Il Concorso si propone:

- di valorizzare i migliori formaggi provenienti dai diversi ambiti del territorio di Roma e del Lazio per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualità che possano al tempo stesso conseguire l'apprezzamento dei consumatori;

- di far emergere i formaggi più innovativi provenienti dal territorio di Roma e del Lazio favorendo nel contempo un confronto tra le imprese locali e quelle esterne al territorio;

- di stimolare i casari verso un percorso di costante miglioramento della qualità del prodotto al fine di intercettare stili alimentari diversificati;

- di favorire lo sviluppo delle startup e, più in generale, dell'imprenditoria giovanile nei settori di interesse.

La domanda di partecipazione va compilata in tutte le sue parti e inviata per posta ad Agro Camera, Via dell'Umiltà 48, 00187 Roma (farà fede il timbro postale) oppure per fax (06 6794845) o per posta elettronica (w.loria@agrocamera.com) entro e non oltre venerdì 28 marzo 2025.

Per scaricare regolamento e scheda di partecipazione è possibile visionare questo link https://sviluppoeterritorio.camcom.it/sviluppo-e-promozione/filiere-produttive/concorsi-fiere/concorso-premio-roma-formaggi/

Ulteriori informazioni all'indirizzo marketing@rivt.camcom.it