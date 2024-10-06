Antonella Sberna a Viterbo per l'Ottobre Rosa con un'iniziativa di Beatrice Onlus

L'evento 'Cammina con noi' è dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno

06/10/2024 - 21:23



VITERBO - All’iniziativa di oggi “Cammina con noi”, organizzata dall’associazione Beatrice Onlus di Viterbo, era presente la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna: insieme alla vicepresidente di Beatrice Donatella Salvatori e alla capogruppo di FdI al Comune Laura Allegrini, la politica ha preso parte a un’iniziativa partecipata, mirata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.

“Come Vice Presidente – ha scritto l’europarlamentare sui social – il mio impegno è quello di promuovere politiche concrete per il benessere delle donne”. In occasione dell’Ottobre Rosa, infatti, dopo il Parlamento Europeo illuminato di rosa con l’associazione Pink Ribbon, Antonella Sberna è scesa in piazza con un obiettivo chiaro: dare visibilità a una battaglia che riguarda tutte le donne.

“La prevenzione è la nostra forza”, ha concluso l’europarlamentare.