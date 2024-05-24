Antonella Sberna, la voce della Tuscia per un futuro in Europa

Angelilli: 'Voi siete i megafoni, potete divulgare le nostre parole'

24/05/2024 - 19:09

di Serena D'Ascanio

CIVITA CASTELLANA - Antonella Sberna, candidata alle Elezioni Europee 2024 con Fratelli d'Italia, ha delineato una strategia ambiziosa per portare avanti l'imperativo di cambiamento nel panorama politico europeo.

Durante l'incontro, avvenuto questo pomeriggio a Civita Castellana nella sede di Fratelli D'Italia, Roberta Angelilli, Vice Presidente della Regione Lazio, ha sottolineato l'importanza del ruolo della gente nel diffondere il messaggio politico, enfatizzando l'urgenza di vincere anche in Europa per consolidare i successi ottenuti a livello nazionale.

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'Voi siete i megafoni, potete fare quello che noi non riusciamo a fare, potete divulgare le nostre parole. Dovete ricordare le politiche del 2022, lo slogan era 'dobbiamo fare la storia' e l'abbiamo fatto, abbiamo vinto in maniera netta e chiara, a furor di popolo. Il sentimento polare è diventato realtà, e poi è arrivato il successo del successo, la vittoria di Giorgia Meloni. Ma non ci accontentiamo, ora dobbiamo fare là storia in Europa. Il parlamento europeo sembra un corpo estraneo, invece il 95% delle scelte si applicano proprio lì e se non vinciamo in Europa, come Regione Lazio faremo fatica. Fratelli d’Italia deve confermare, in crescendo, il risultato. Ma come si vota? Bisogna barrare il simbolo, e scrivere Meloni, Procaccini, Sberna. Non è valido inserire solo il nome delle due donne, il voto in quel caso sarà nullo.' Queste le parole di Angellili durante la presentazione della candidata.

La Sberna ha espresso la determinazione del suo partito nel far sentire la voce dell'Italia nel Parlamento Europeo, evidenziando l'importanza delle decisioni prese a livello europeo per il benessere del Paese. 'Con l'attuale sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri abbiamo iniziato sin da piccoli, la vera militanza, ma noi ci abbiamo creduto e siamo andati avanti. Tutto questo, la candidatura che sto affrontando oggi non mi mette, anzi non ci mette paura. Ci siamo solo noi in tutta la provincia di Viterbo che ci siamo esposti e ci siamo voluti immergere in questa avventura, perche ci crediamo e vogliamo un cambiamento significativo. Ognuno di noi deve sentirsi un candidato, e questo serve per raggiungere un risultato. Il risultato di questa campagna è importante per tutta la Tuscia, l'asse Europeo può cambiare e riportare il tutto verso il centro destra.'

Paolo Trancassini, deputato e coordinatore FDI Lazio - 'Queste elezioni servono per portare una di noi, una persona del territorio a Bruxelles, queste elezioni faranno la differenza.'

Sindaco Luca Giampieri - 'Dobbiamo riunire quella che è la filiera che unisce il terriorio fiino ad arrivare in Europa, e si può fare con un vosto umile, perchè questa è la nostra occasione territoriale di avere una nostra rappresentante in Europa

La candidatura di Antonella Sberna rappresenta un'impegno concreto per portare avanti un programma politico incentrato sul cambiamento e sul rafforzamento del ruolo dell'Italia nell'Unione Europea.