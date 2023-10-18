Andrea Spiti dell'Atletica Alto Lazio al raduno del club Lazio

Progetto che da dieci anni coinvolge i migliori atleti della regione

18/10/2023 - 16:44



VITERBO - Ripartono i raduni del Club Lazio Atletica, il progetto che ininterrottamente da dieci anni coinvolge i migliori cadetti e le migliori cadette della regione organizzando incontri periodici. Ottobre è mese di ripresa post-estiva e questo anno il raduno autunnale - 22 ottobre - verrà dedicato agli atleti facenti parte della categoria allievi/e nel 2024. Spazio dunque ai nati 2007 e 2008 per un incontro tecnico sul campo presso l'impianto dell Fiamme Gialle in Via Croviana 120, all'Infernetto. Al raduno prenderà parte a pieno titolo Andrea Spiti dell'Atletica Alto Lazio, atleta al primo anno di categoria che sotto la guida esperta di Federica Gregori e negli ultimi periodi del prof. Sergio Burratti, si è concentrato sulla difficile specialità delle Prove Multiple . La convocazione è scattata proprio grazie all'ottimo risultato ottenuto recentemente a Viterbo, dove sabato 14 e domenica 15 Ottobre si è svolta la gara del decathlon (10 prove), vinta con l'ottimo punteggio di 5280 punti, sui due compagni di squadra Lorenzo e Riccardo Ticconi. Andrea Spiti, tesserato con l'Atletica Alto Lazio, proviene dal quanto mai prolifico settore giovanile della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, che continua ogni anno a sfornare giovani talenti in tutte le specialità dell'atletica. Le due società sono legate dal lontano 1996 da un progetto comune di valorizzazione della bellissima disciplina sportiva che ogni anno mette in evidenza in ambito regionale e nazionale, numerosi atleti in tutte le categorie federali, giovanili ed assolute. (G.M.)