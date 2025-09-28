Andrea Micci: 'Da Salvini oltre 9 milioni di euro per le strade della Tuscia'

Le parole di Andrea Micci, segretario provinciale Viterbo della Lega

28/09/2025 - 18:22



VITERBO - Queste le parole di Andrea Micci, segretario provinciale Viterbo della Lega: 'Dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini oltre 9 milioni di euro per le strade provinciali della Tuscia', a sottolinearlo è il segretario provinciale della Lega, Andrea Micci.

Il ministero ha messo sul piatto ben 74 milioni di euro solo per il Lazio da utilizzare per la riqualificazione della rete viaria. 'Dalla Lega un altro segnale forte di attenzione verso i territori su un tema da sempre critico per l'Italia, qual è quello del sistema infrastrutturale del Paese', dichiara Micci. 'Continua in tal senso l'opera di modernizzazione e di efficientamento del ministero guidato da Matteo Salvini che sta dimostrando sul terreno dei fatti e non delle sole parole la sua indiscussa capacità di governo e di risposta a quelli che sono i temi centrali del tessuto economico e produttivo italiano, per il quale le infrastrutture sono certamente un fattore strategico di grande importanza', commenta Micci.

'Avevamo detto fin dall'inizio che l'impostazione della Lega avrebbe fatto la differenza anche per Viterbo e quest'ultima notizia di un cospicuo finanziamento da poco deliberato per le strade della Tuscia, lo dimostra. Come coordinamento provinciale consci delle urgenze della rete viaria e dei mezzi spesso scarsi per intervenire, non possiamo che applaudire all'arrivo di queste risorse da parte di chi, ancora una volta, dimostra di sapere bene quali sono le urgenze pratiche di un territorio, dove andare a intervenire senza ritardi per migliorare la qualità della vita, la sicurezza e le opportunità di chi ci vive'.