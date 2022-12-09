Andrea Cenci, ragazzo con sindrome di down, si piazza al secondo posto del concorso 'Una Ragazza, un Ragazzo ed un Bambino per lo Spettacolo'

Parteciperà anche ad un corto dal titolo 'Un'emozione d'amore'

09/12/2022 - 06:43



VITERBO - La 3B Production Film casa di Produzione che si distingue per scegliere i suoi progetti su tematiche scottanti di solidarietà e inclusione sociale sta realizzando un nuovo corto dal titolo Un emozione d'amore il lavoro sarà presentato alla biennale di Venezia e vedrà la partecipazione di un ragazzo speciale il viterbese Andrea Cenci che si distingue per carattere e professionalità e del suo Coach Alessio Santoro anch’esso della provincia di Viterbo la sceneggiatura ancora top secret è di Maria Berardi Regia Pietro Borzacca.

Non ci resta che aspettare ........

Concorso Nazionale di inclusione sociale, bellezza e talento 'Una Ragazza, un Ragazzo ed un Bambino per lo Spettacolo' III° edizione 2022: il viterbese Andrea Cenci sul podio dei vincitori.

Nei giorni 3 e 4 dicembre scorsi nella suggestiva location dell'Hotel Parco Tirreno di Roma, si è svolta la finale del Concorso Nazionale di inclusione sociale, bellezza e talento 'Una Ragazza, un Ragazzo ed un Bambino per lo Spettacolo' III° edizione 2022 concludendosi con la vittoria dei vari titoli

Ottimo risultato è stato raggiunto anche dal viterbese Andrea Cenci, 31 anni con sindrome di down, accompagnato dal suo educatore professionale, Alessio Santoro, il quale è stato impegnato in giuria in altre tappe del concorso insieme ai registi, produttori tv, Andrea si è piazzato al 2° posto per la categoria Ragazzi ed al 3° posto per la categoria Special. Inoltre si è esibito nella prova talento prevista dal concorso, in un ballo di break dance riscuotendo un enorme successo.

Durante l'anno e le selezioni che si sono fatte, tanti sono stati gli attori, registi, giornalisti, cantanti, produttori, musicisti e personaggi del mondo televisivo e della cultura che hanno creduto in questo progetto di inclusione sociale.

Infatti, il concorso nazionale 'Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo' ideato e creato da Massimo Meschino che ne è anche il Patron, non è il classico concorso di bellezza e talento in cui si cerca esclusivamente la perfezione, ma è un concorso nato proprio per tutti, ovvero bambini dai 3 ai 13 anni, ragazze e ragazzi dai 14 ai 30 anni, over uomini e donne dai 31 ai 60 anni, concorrenti curvy e soprattutto lo scopo principale è quello di rendere aperta la partecipazione anche a persone con disabilità varie che come tutti hanno voglia di mettersi in gioco come e con tutti gli altri, a differenza di tutti gli altri concorsi che negano la partecipazione a persone che hanno delle disabilità anche abbastanza gravi; infatti, su 47 finalisti provenienti dalla regione Lazio, Puglia, Toscana e qualcuno dall'Abruzzo, ben 12 sono stati concorrenti con delle disabilità varie.

Si ringrazia in particolare il negozio Minimal store viterbo per gli outfit scelti durante tutto il percorso