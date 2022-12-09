VITERBO - La 3B Production Film casa di Produzione che si distingue per scegliere i suoi progetti su tematiche scottanti di solidarietà e inclusione sociale sta realizzando un nuovo corto dal titolo Un emozione d'amore il lavoro sarà presentato alla biennale di Venezia e vedrà la partecipazione di un ragazzo speciale il viterbese Andrea Cenci che si distingue per carattere e professionalità e del suo Coach Alessio Santoro anch’esso della provincia di Viterbo la sceneggiatura ancora top secret è di Maria Berardi Regia Pietro Borzacca.
Non ci resta che aspettare ........
Concorso Nazionale di inclusione sociale, bellezza e talento 'Una Ragazza, un Ragazzo ed un Bambino per lo Spettacolo' III° edizione 2022: il viterbese Andrea Cenci sul podio dei vincitori.
Nei giorni 3 e 4 dicembre scorsi nella suggestiva location dell'Hotel Parco Tirreno di Roma, si è svolta la finale del Concorso Nazionale di inclusione sociale, bellezza e talento 'Una Ragazza, un Ragazzo ed un Bambino per lo Spettacolo' III° edizione 2022 concludendosi con la vittoria dei vari titoli
Ottimo risultato è stato raggiunto anche dal viterbese Andrea Cenci, 31 anni con sindrome di down, accompagnato dal suo educatore professionale, Alessio Santoro, il quale è stato impegnato in giuria in altre tappe del concorso insieme ai registi, produttori tv, Andrea si è piazzato al 2° posto per la categoria Ragazzi ed al 3° posto per la categoria Special. Inoltre si è esibito nella prova talento prevista dal concorso, in un ballo di break dance riscuotendo un enorme successo.
Durante l'anno e le selezioni che si sono fatte, tanti sono stati gli attori, registi, giornalisti, cantanti, produttori, musicisti e personaggi del mondo televisivo e della cultura che hanno creduto in questo progetto di inclusione sociale.
Infatti, il concorso nazionale 'Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo' ideato e creato da Massimo Meschino che ne è anche il Patron, non è il classico concorso di bellezza e talento in cui si cerca esclusivamente la perfezione, ma è un concorso nato proprio per tutti, ovvero bambini dai 3 ai 13 anni, ragazze e ragazzi dai 14 ai 30 anni, over uomini e donne dai 31 ai 60 anni, concorrenti curvy e soprattutto lo scopo principale è quello di rendere aperta la partecipazione anche a persone con disabilità varie che come tutti hanno voglia di mettersi in gioco come e con tutti gli altri, a differenza di tutti gli altri concorsi che negano la partecipazione a persone che hanno delle disabilità anche abbastanza gravi; infatti, su 47 finalisti provenienti dalla regione Lazio, Puglia, Toscana e qualcuno dall'Abruzzo, ben 12 sono stati concorrenti con delle disabilità varie.
Si ringrazia in particolare il negozio Minimal store viterbo per gli outfit scelti durante tutto il percorso