''Ancora una volta a Viterbo la politica vince sulla scuola''

I segretari di categoria sul piano di dimensionamento scolastico: ''Operazione priva di visione programmatica''

30/12/2022 - 21:26



VITERBO - Era già accaduto in passato che un calcolo di natura meramente politico condizionasse le operazioni di dimensionamento scolastico nella nostra provincia.

Con le stesse finalità si propone oggi la questione della creazione di un istituto autonomo a Bassano Romano che nasce dallo smembramento di indirizzi di studio già facenti capo al Meucci di Ronciglione, che, a sua volta si rifarebbe sul Midossi di Civita Castellana.

Nonostante il parere contrario all’unanimità dell’intera comunità educante dell’ IIS Meucci (dal dirigente scolastico al consiglio di istituto, al collegio dei docenti), delle organizzazioni sindacali e dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, la giunta regionale, sorda a qualsiasi richiamo, ha approvato un piano di dimensionamento provinciale che difficilmente può essere considerato un’iniziativa di miglioramento dell’offerta formativa aderente all’interesse degli utenti.

Operazione che ci lascia oltremodo perplessi sia perché priva di una visione programmatica sia perché lontana dal costituire un meccanismo di efficienza della pubblica amministrazione.

Unica certezza: le pesanti ricadute su tutto il personale scolastico coinvolto.

Non lasceremo soli le lavoratrici e i lavoratori della scuola: continueremo ad essere al loro fianco in questo inspiegabile percorso.

I segretari generali provinciali

Cisl Scuola Aldo Bellocchio

Flc CGIL Paola Grilli

Uil Rua Silvia Somigli