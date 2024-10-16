Anche la Tuscia inserita nella Zona logistica semplificata (Zls)

Elisa Durantini, Cisl Viterbo: 'Ottimo segnale di ripartenza per loccupazione nel nostro territorio'

16/10/2024 - 11:48



VITERBO - Anche la nostra Regione ha richiesto la Zona Logistica semplificata (Zls), un’area dove potranno esserci, confidando che la proposta venga approvata quanto prima dal Consiglio dei Ministri, una serie di incentivi, semplificazioni, investimenti in infrastrutture moderne.

Da mesi la Cisl Regionale sta dicendo che il Lazio, confinante con territori ricompresi nella ZES come l’Abruzzo, il Molise e la Campania, può contrastare la desertificazione industriale soltanto con una politica aggressiva, economica e fiscale che produca uno shock in grado di attirare investimenti

“Oggi va dato atto che la giunta guidata dal Presidente Francesco Rocca compie un primo importante passo, afferma il Segretario Regionale Coppotelli, siamo altresì certi che tanti ne dovremmo ancora fare per difendere il lavoro e le eccellenze di questa Regione”.

“Apprendiamo con orgoglio che Viterbo, Orte, Civita Castellana e Tarquinia sono state inserite per la nostra provincia all’interno della Zls dalla Giunta Rocca, dichiara la Segretaria della Ust Cisl Viterbo Durantini, un primo passo molto importante nella direzione di uno sviluppo ampio, integrato e strutturale del nostro territorio”.

“Ci auspichiamo - prosegue Durantini - che la Zls venga implementata, realizzata, resa concreta e operativa il prima possibile e ci auguriamo inoltre di essere coinvolti in tavoli istituzionali strutturati e permanenti, per poter dare il nostro contributo ed essere parte attiva nella loro realizzazione. Si avvia un primo importante percorso per sviluppare e far progredire la nostra Tuscia, mettendo al centro la persona”.

Ust Cisl Viterbo