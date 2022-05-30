''Ambulanti: le partite Iva restano a casa ma gli abusivi lavorano''

La denuncia di Goia Fenapi: ''Il Comune ci nega il mercato del 2 giugno e non ci riceve ma in spiaggia dilaga l'abusivismo''

30/05/2022 - 06:54



MONTALTO DI CASTRO - L'amministrazione di Montalto ha risposto respinto la richiesta del Goia Fenapi Lazio, il gruppo organizzato imprese autonome degli ambulanti, per lo svolgimento del mercato del 2 giugno. Un mercato - sottolineano Vincenzo Cardenia dirigente nazionale e Maurizio Ricci presidente del Lazio - frequentato da operatori ambulanti regolari e titolari di licenze''.

Ma ieri i due rappresentanti del Goia Fenapi si sono fatti un giro sulle spiagge di Montalto di Castro e hanno notato e documentato l'abusivismo stagionale.

''Abbiamo notato che l'abusivismo stagionale lavora tranquillamente e senza pensieri - dicono Cardenia e Ricci - Domanda: Come mai c'è discriminazione tra le attività di contribuenti regolari e quelle abusive che in questo caso sembrano ''favorite?'' Abbiamo chiesto più volte al Comune un incontro per discutere le problematiche degli ambulanti visto che sono in scadenza il rinnovo per le concessioni (art.181 c.4 bis d.l. 34/20) e, c'è anche da discutere per l'applicazione del canone unico (L 160 del 27/12/19) patrimoniale per i tributi.

Dal Comune - continuano - oltre alla risposta negativa per lo svolgimento del mercato del 2 giugno non abbiamo ricevuto nessun segnale. Tra l'altro c'è da segnalare anche che ad oggi il mercato stagionale continua a svolgersi sulla planimetria stabilita con criteri conformi allo stato pandemico. Tutti i Comuni hanno permesso il ritorno dei mercati nelle sedi in condizioni pre-pandemia tranne il Comune di Montalto.

La nostra associazione - concludono Cardenia e Ricci - rinnova la disponibilità per discutere e risolvere le problematiche, nel caso contrario in cui riscontreremo ancora indifferenza non lo tolleremo più e ci rivolgeremo a tutte le sedi competenti''.