Ambiente e sicurezza sul lavoro, due nuove certificazioni Iso per Talete

L'amministratore Genova: 'Impegno costante per migliorare la qualità del servizio'

03/05/2024 - 14:21



VITERBO - Talete S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per l’ATO 1 Lazio Nord, comunica l’acquisizione di nuove certificazioni ISO, simbolo dell’impegno costante verso l’eccellenza operativa ed il rispetto verso l’ambiente e la sicurezza dei servizi erogati.

Nuove certificazioni ottenute:

ISO 14001:2015: la certificazione riconosce l’efficacia del Sistema Aziendale di gestione ambientale in linea con gli standard internazionali verso la tutela ambientale e all’adozione di pratiche eco-sostenibili.

ISO 45001:2018: questa certificazione attesta l’impegno dell’Azienda nella salvaguardia della salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Tale riconoscimento conferma la priorità che Talete attribuisce al benessere dei suoi collaboratori e all’ottimizzazione dei processi aziendali.

Questi nuovi riconoscimenti si affiancano alla certificazione ISO 9001:2015, già parte del nostro patrimonio, consolidando la posizione di Talete S.p.A. come entità adeguata ai più elevati standard internazionali di conformità in tema qualità, ambiente e sicurezza.

“Queste Certificazioni – dichiara l’Amministratore Unico di Talete S.p.A. Salvatore Genova - sono la testimonianza tangibile della qualità del lavoro svolto e della determinazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. La Società è proiettata verso un futuro in cui la salute e sicurezza sul posto di lavoro, la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente saranno sempre più al centro del servizio erogato. Questi principi sono il fondamento dell’impegno costante, volto a garantire un servizio sempre migliore agli utenti ed a consolidare un rapporto di fiducia nel rispetto di norme e standard internazionali”