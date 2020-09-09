Altri tre casi accertati oggi a Viterbo

Nessun nuovo paziente negativizzato. Restano 463 i guariti nella Tuscia

09/09/2020 - 12:20



VITERBO - 3 casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.

Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti, o domiciliati, nei seguenti comuni: 3 ad Acquapendente. Tutti presentano un link epidemiologico con un caso comunicato nei giorni scorsi e tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 565 di cui 34 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione dal COVID-19.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 4 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 71 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 463 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall'inizio dell'emergenza COVID, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 23522 tamponi, 209 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 367 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4856 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Prosegue nella Tuscia l'indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 7989 test sierologici. Di questi, 124 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell'1,55%. Dall'inizio dell'indagine, due sono i casi accertati di positività al COVID-19.

Eventuali, ulteriori, aggiornamenti sono previsti per le ore 12 di domani.