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TUSCANIA - 'La Asl di Viterbo ha comunicato la positività di 50 Suore del Convento di Tuscania (che si sommano alle 20 comunicate nella giornata di ieri). Si è conclusa l'indagine epidemiologica e sono state attivate tutte le misure di isolamento della struttura e di prevenzione al fine del contenimento della diffusione del virus'.
Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.