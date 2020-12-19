Altre 50 suore positive, 70 i casi totali

Conclusa l'indagine epidemiologica

19/12/2020 - 13:04



TUSCANIA - 'La Asl di Viterbo ha comunicato la positività di 50 Suore del Convento di Tuscania (che si sommano alle 20 comunicate nella giornata di ieri). Si è conclusa l'indagine epidemiologica e sono state attivate tutte le misure di isolamento della struttura e di prevenzione al fine del contenimento della diffusione del virus'.

Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.