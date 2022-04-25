Alto Lazio e Finass Atletica Viterbo in gara a Viterbo con 250 atleti gara

25/04/2022 - 19:26



VITERBO - Si è svolta sabato 23 aprile a Viterbo nell’impianto comunale del Campo Scuola la prima manifestazione agonistica Outdoor del 2022 a cui hanno preso parte atleti di tutte le società viterbesi e di alcune società della regione, di tutte le categorie federali dagli Esordienti agli Assoluti.

Grande la partecipazione dei giovanissimi delle scuole giovanili della Finass Atletica Viterbo con ben 250 atleti gara che hanno partecipato con ottimi risultati al Biathlon proposto dal locale comitato fidal di Viterbo ed alcuni atleti dell’Alto Lazio impegnati nelle prove di velocità e salto in Lungo, mentre tutti gli altri hanno preferito esordire in gara a Rieti domenica 24, in una manifestazione che si preannuncia di grande interesse tecnico, con la presenza di numerosi atleti di assoluto valore.

Per la Finass Atletica Viterbo le cose migliori sono venute nella gara di Biathlon da Gabriele Fosci 3° negli M5, Leonardo Cerasi e Leonardo Rondini 1° e 2° negli M8 e Marco Della Rosa 3° negli M10. Al femminile Bianca e Stella Fabbretti si classificano 1^ e 2^ negli F5, Laura Bran, Giorgia Ingravallo e Adele Benucci sono 1^, 2^ e 3^ negli F8 e Anna Bussolin è 2^ negli F10. Nella categoria Ragazzi/e bella prestazione di Matilde Casini che mette tutti in riga nella prova dei 60m. chiusa con l’ottimo tempo di 8”73 e non sono da meno i due lanciatori Riccardo Cianchelli e Sofia Cioffi che si aggiudicano la prova del Peso rispettivamente con 9,70m. e 7,34m. Bene anche Gianna Brachetti 3^ nel Peso e Matteo Chisani 2° nei 60m., tra i Cadetti buon 2° posto nel Lungo per Tommaso Peroni.

Per l’Atletica Alto Lazio in gara i saltatori Lohajit Botticelli, Riccardo e Lorenzo Ticconi rispettivamente 1°, 2° e 3° nel Lungo con 5,92m., 5,77m. e 5,67m. e nella velocità ancora 1° e 2° Lorenzo e Riccardo Ticconi con 7”54 e 7”64. Vince nel Peso anche Giuseppe Guerra anche se non con misure all’altezza delle sue capacità e tris nei 60m. femminili per Anita Santoni, Beatrice Laurenti e Carlotta Pecorari. (G.M.)