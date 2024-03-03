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L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla con validità dal pomeriggio - sera di oggi, domenica 03/03/2024 e per le successive 18-24 ore.
Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati. In serata quota neve in calo fino a 1000 metri.