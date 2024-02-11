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Allerta meteo gialla per temporali a Viterbo e nel Lazio
Piogge e temporali per tutto il giorno
11/02/2024 - 03:08
Allerta di colore giallo a Viterbo e nel Lazio domenica 11 febbraio 2024. Piogge e temporali per tutto il giorno.
Durante tutto il fine settimana, allerta gialla in tutta la Regione Lazio. Pioggia e temporali sono previsti anche per domenica: un fine settimana grigio è in arrivo su tutto il territorio della Tuscia. Ci sarà un po’ di sole solo sulla capitale.
L’allerta partirà dalla mattina e per le successive 12-18 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca da ovest, con tempeste e burrasche nelle zone costiere.
Domenica 11 febbraio, le temperature saranno leggermente più calde e piovigginose a Viterbo e nel Lazio. Ci saranno dei momenti di solo nel pomeriggio, con successivi rovesci. Lunedì si alterneranno nuvole e sole, ma martedì tornerà il sereno.
VITERBO - Allerta di colore giallo a Viterbo e nel Lazio domenica 11 febbraio 2024. Piogge e temporali per tutto il giorno. Durante tutto il fine settimana, allerta gialla in tutta la Regione Lazio. Pioggia e temporali sono previsti anche per domenica: un fine settimana grigio è in arrivo su tutto il territorio della Tuscia. Ci sarà un po’ di sole solo sulla capitale. L’allerta partirà dalla mattina e per le successive 12-18 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca da ovest, con tempeste e burrasche nelle zone costiere. Domenica 11 febbraio, le temperature saranno leggermente più calde e piovigginose a Viterbo e nel Lazio. Ci saranno dei momenti di solo nel pomeriggio, con successivi rovesci. Lunedì si alterneranno nuvole e sole, ma martedì tornerà il sereno.