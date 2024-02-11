Allerta meteo gialla per temporali a Viterbo e nel Lazio

Piogge e temporali per tutto il giorno

11/02/2024 - 03:08



Allerta di colore giallo a Viterbo e nel Lazio domenica 11 febbraio 2024. Piogge e temporali per tutto il giorno.

Durante tutto il fine settimana, allerta gialla in tutta la Regione Lazio. Pioggia e temporali sono previsti anche per domenica: un fine settimana grigio è in arrivo su tutto il territorio della Tuscia. Ci sarà un po’ di sole solo sulla capitale.

L’allerta partirà dalla mattina e per le successive 12-18 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca da ovest, con tempeste e burrasche nelle zone costiere.

Domenica 11 febbraio, le temperature saranno leggermente più calde e piovigginose a Viterbo e nel Lazio. Ci saranno dei momenti di solo nel pomeriggio, con successivi rovesci. Lunedì si alterneranno nuvole e sole, ma martedì tornerà il sereno.

VITERBO - Allerta di colore giallo a Viterbo e nel Lazio domenica 11 febbraio 2024. Piogge e temporali per tutto il giorno.

Durante tutto il fine settimana, allerta gialla in tutta la Regione Lazio. Pioggia e temporali sono previsti anche per domenica: un fine settimana grigio è in arrivo su tutto il territorio della Tuscia. Ci sarà un po’ di sole solo sulla capitale.

L’allerta partirà dalla mattina e per le successive 12-18 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca da ovest, con tempeste e burrasche nelle zone costiere.

Domenica 11 febbraio, le temperature saranno leggermente più calde e piovigginose a Viterbo e nel Lazio. Ci saranno dei momenti di solo nel pomeriggio, con successivi rovesci. Lunedì si alterneranno nuvole e sole, ma martedì tornerà il sereno.