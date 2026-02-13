Allerta meteo arancione nel Lazio, gialla su Viterbo e provincia

Avviso della Protezione Civile regionale per la giornata di sabato 14 febbraio: previste condizioni avverse dalle prime ore del mattino

13/02/2026 - 18:54



VITERBO - Il sistema di allerta della Protezione Civile regionale del Lazio ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione su parte del territorio regionale e allerta gialla per la zona di Viterbo e provincia per la giornata di sabato 14 febbraio.

L’avviso prevede condizioni meteorologiche avverse a partire dalle prime ore di sabato mattina e per le successive 12-18 ore, con fenomeni che potrebbero risultare anche intensi in alcune aree.

In particolare, l’allerta è legata al rischio di precipitazioni diffuse, possibili rovesci temporaleschi e conseguenti criticità idrogeologiche e idrauliche. Nelle zone interessate dall’allerta arancione si raccomanda la massima attenzione per possibili allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua e disagi alla viabilità.

Per quanto riguarda il territorio di Viterbo e della Tuscia, classificato in allerta gialla, si invitano cittadini e automobilisti alla prudenza, soprattutto negli spostamenti nelle prime ore della giornata e nelle aree già soggette a criticità in caso di piogge intense.

La Protezione Civile raccomanda di:

evitare soste in prossimità di corsi d’acqua o sottopassi;

prestare attenzione alla viabilità, soprattutto su strade secondarie;

seguire gli aggiornamenti ufficiali diramati dagli enti competenti.

Le autorità locali sono in stato di monitoraggio per l’evolversi della situazione. Ulteriori aggiornamenti potranno essere comunicati nelle prossime ore in base all’andamento dei fenomeni.