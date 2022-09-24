Allerta meteo, la sindaca: ''Attivato il Centro operativo comunale''

Frontini: ''Controlli sulle caditoie più a rischio''

24/09/2022 - 20:03



VITERBO - Maltempo, in corso di attivazione il Centro operativo comunale (COC) di protezione civile. A darne notizia, a seguito dell'odierno avviso di condizioni meteorologiche avverse del Dipartimento della Protezione civile, è la sindaca Chiara Frontini, che aggiunge: 'In previsione di un eventuale peggioramento delle condizioni meteo è stata già allertata la struttura comunale per gli interventi necessari, tra cui il controllo straordinario e la disostruzione delle caditoie più a rischio. Invito i cittadini a usare cautela, in particolar modo durante le precipitazioni piovose più intense'.

Nel suddetto avviso del Dipartimento della Protezione civile si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

In caso di intense precipitazioni si raccomanda alla popolazione – con particolare riferimento ai soggetti più esposti o in condizione di fragilità – di adottare tutte le cautele possibili, come ad esempio:

negli edifici evitare di stazionare nei piani seminterrati o interrati;

se si circola sulle strade evitare i sottopassaggi o comunque le zone depresse;

in caso di strade allagate evitare di percorrerle anche se lo strato di acqua sembra sottile;

evitare di ripararsi sotto alberi o altri ripari precari;

evitare l'uso di ascensori.

Per ulteriori informazioni si invita alla consultazione della sezione 'cosa fare' della app di protezione civile Viterbo.

A tal proposito, si ricorda, infine, che l'app può essere scaricata tramite Google Play per i dispositivi Android, tramite App Store per i dispositivi iOS. Le notifiche possono essere attivate non appena scaricata l'applicazione (www.comune.viterbo.it ).